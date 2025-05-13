Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemizde Yaklaşık Yarım Milyon Kur'an Hafızı Var - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemizde Yaklaşık Yarım Milyon Kur'an Hafızı Var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da düzenlenen hafızlık icazet töreninde, Türkiye'de yaklaşık yarım milyon Kur'an hafızının mevcut olduğunu belirtti. Erbaş, hafızların dini bilgiyi topluma ulaştırma görevini üstleneceğini vurguladı.

13.05.2025 16:43
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ülkemizde Kur'an hafızı sayısı yaklaşık yarım milyon"

Ordu'da hafızlığını tamamlayan 452 kişi için icazet töreni düzenlendi

ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Türkiye'de icazetnamesini alan 255 bin, bir o kadar da icazetnamesi bulunmayan hafızın olduğunu belirterek, "Elhamdülillah, nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz" dedi.

Ordu İl Müftülüğü tarafından, Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda 452 hafız için icazet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

"Dünyada sadece Kur'an-ı Kerim en başında sonuna kadar ezberlenmiştir"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' buyuruyor. En hayırlı işin merasimi de en hayırlı merasimdir. Merasiminiz mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimize en büyük mucize olarak göndermiştir. Kur'an'ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur'an hafızı var" diye konuştu.

"Ülkemizde nereden baksanız yarım milyon hafız var"

Erbaş, sadece Türkiye'de icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızın olduğunu, bir o kadar da icazetnamesiz olan hafızların bulunduğunu ifade ederek, "Nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz çok şükür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda farklı ünvanlarda görev yapan 150 bine yakın hocalarımızın 50 bine yakını hamdolsun hafız, yani 3'te 1'i hafız. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mihraplarını, minberlerini, kürsülerini ya da Kur'an kurslarımızın sınıflarını hafızlığınız ile zenginleştireceksiniz" diye konuştu.

Hafızların, eğitimlerini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almalarını temenni ettiklerini kaydeden Erbaş, "Madem ki bu kadar emek verdiniz, yıllarınızı Kur'an'ı hıfzetmeye ayırdınız, o zaman devam. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz. Bizim geçmiş ulemamız, alimlerimiz, ilme hafızlık ile başlarlardı. Baktığımız zaman 7 ve 8'nci yüzyıldan itibaren büyük alimlerimizin önce hafızlıklarını tamamlayıp, ondan sonra diğer ilimleri tahsil ettiklerini görürsünüz. O yüzden biz sizi çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. İstiyoruz ki, hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize ve toplumumuza doğru dini bilgiyi ulaştırmak için değerlendiriniz" şeklinde konuştu.

"İnsanları iyiliğe davet edeceksiniz"

Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize görev, toplumu din konusunda aydınlatmak. İnanç, ibadet, ahlak gibi konularda doğru bilgi ile toplumu donatmak. Sizlerden bunu bekliyoruz. Zaten Rabb'imizin de bizim için yapmış olduğu görev tanımına baktığımız zaman şöyle buyuruyor: 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erecek olan onlardır. Sizler, bu ayeti kerimede anlatıldığı gibi inşallah ömrünüz boyunca hayra çağıracaksınız, insanları iyiliğe davet edeceksiniz."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlar da çeşitli sureler okudu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri tarafından hafızlara icazet belgesinin verildiği törene ayrıca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve hafızların aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemizde Yaklaşık Yarım Milyon Kur'an Hafızı Var - Son Dakika

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