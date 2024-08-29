Diyanet İşleri Başkanlığı, Allah'ın 'eş-Şekür' ismini çarpıtan haberler hakkında hukuki süreç başlattı

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(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın katıldığı bir programda, "Allah'ın 'eş-Şekür' ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını" ileri sürerek, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın, Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın "eş-Şekür" ismini açıklarken "kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını" öne sürerek, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın resmi sayfasında yapılan açıklama şöyle:

"Bazı görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın, 'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz.' şeklinde bir beyanda bulunduğuna dair haberler ve paylaşımlar yer almış olup, bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Diyanet TV'nin 'Esma'dan İnsana' isimli programında, 23. bölüme konuk olan Martı ile Allah'ın 'eş-Şekür' ismi açıklanmış, insanın şükür ahlakına sahip olması, her hal ve şartta elindeki nimetlerin kıymetini bilmesi, nankörlük ve kıskançlık etmemesi konuları işlenmiştir.

Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamış, herhangi bir toplumsal ayrım gözetilmeksizin hamd, şükür ve teşekkürün her insana yakışan İslami bir erdem olduğu izah edilmiştir.

Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."