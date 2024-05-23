Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim Merkezlerine Öğretmen Alacak - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim Merkezlerine Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur\'an Eğitim Merkezlerine Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak. Başvurular 31 Mayıs'a kadar internet üzerinden yapılacak.

23.05.2024 10:11
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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim Merkezlerine Öğretmen Alacak - Son Dakika

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