Diyanet İşleri Başkanlığı: Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı: Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında yer alan 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına ilişkin açıklama yaparak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nin araştırmacılar ve kurum personeli için hizmet verdiği, ortaöğretim ve lisans öğrencileri için ise ayrı bir kütüphanenin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, gerçek dışı haberler yapan medya organları hakkında hukuki işlem başlatılacağı da bildirildi.

12.03.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığından, bazı medya organlarında, "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" iddiasına ilişkin, "Kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, başkanlık yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesine ilişkin haberler yer alması üzerine açıklama yapılma gereğinin oluştuğu bildirildi.

Başkanlık yerleşkesinde yer alan kütüphanenin bir ihtisas/araştırma kütüphanesi olarak dizayn edildiği belirtilen açıklamada, "Kütüphanede yer alan koleksiyonlar, ağırlıklı olarak İslami ilimler alanında telif edilen eserlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, bu alanda çalışan araştırmacılar ve kurum personelinin faydalanması amacına yönelik hizmet vermektedir." bilgisi verildi.

Söz konusu kütüphanenin merkez birim personelinin çalışma bürolarıyla aynı binada yer aldığı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler için ayrı bir giriş ve çıkışın bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun zaman zaman iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapıldı.

Ortaöğretim ve lisans öğrencileri için merkez yerleşkenin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camisi altındaki gençlik merkezinde bulunan kütüphanenin hizmet vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri, hem Başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı: Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ayvalık'ta Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı
    16:05 Ayvalık'ta Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Trabzon'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu panel düzenlendi
    16:04 Trabzon'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu panel düzenlendi

    Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

  • Ankara'da şarj cihazının patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
    16:04 Ankara'da şarj cihazının patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

  • Düzce'de Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
    16:03 Düzce'de Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

    Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna Zirvede
    16:02 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna Zirvede

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı. Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti. Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Oyunlara katılan 36 ülkeden 19'unun madalya alma başarısı gösterdiği müsabakaların madalya sıralamasında Ukrayna'yı Çin takip etti. Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı. Türkiye organizasyonda madalya kazanamadı.

  • Kenevir Bitkisiyle Yapılan Binalarda Küf Gözlenmiyor
    16:02 Kenevir Bitkisiyle Yapılan Binalarda Küf Gözlenmiyor

    Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti. Şahin, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi vererek, kenevirli yapıların performansının diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu ve rekabet edilebilir yapı malzemeleri üretilebileceğini söyledi. Ayrıca kenevirli yapı malzemelerinin karbon salımını azalttığını ve daha az çevresel etkilerden etkilendiğini ifade etti.

  • Antalya'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı
    16:02 Antalya'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen bir kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


15:58 Türkeş’in kızı da aday olmuştu Adana’da anket yapıldı, sonuçlar sürpriz Türkeş'in kızı da aday olmuştu! Adana'da anket yapıldı, sonuçlar sürpriz
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı: Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement