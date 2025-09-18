Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
