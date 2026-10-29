Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Birlik ve Beraberlik" konulu cuma hutbesi yayınlandı

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, "Birlik ve Beraberlik" başlıklı cuma hutbesinde, birlik ve beraberliğin korunmasının herkesin görevi olduğunu belirterek, ailelere çocuklarını, dini, milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirme, gençlere ise vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Birlik ve Beraberlik" başlıklı cuma hutbesini yayımladı. Hutbede, toplumun en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğu vurgulanarak, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünde, ortak inanç, değerler ve birlikte yaşama iradesinin önemine vurgu yapıldı.

Hutbede, Hz. Muhammed'in "Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler" sözlerine yer verilerek, "Ashab-ı kiram, 'Ya Resulallah! Bunlar kimlerdir?' diye sorunca Rahmet Elçisi (s.a.s), 'Bunlar, aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayıp, sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir' cevabını verdi. Bizleri ayakta tutan, hayatın zorluklarına karşı koruyan ve yarınlara güvenle taşıyan en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak bir inanca, müşterek değerlere ve birlikte yaşama iradesine sahip oluşumuzdur. En büyük gücümüz, kalplerimizi aynı duygular etrafında birleştirmek, birbirimizin sevinç ve kederlerini paylaşmaktır" denildi.

CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜNE VURGU

Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünde birlik ve beraberliğin vatanın yurt edinilmesi, bağımsızlığın korunması ve ortak değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkati çekilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Hür olmanın onuruyla yaşadığımız vatanımızı birlik ve beraberliğimiz sayesinde kendimize yurt kıldık. İstikbalimizin şahidi ezanlarımızı kardeşlik bağımızla semalarda yankılattık. İstiklalimizin sembolü bayrağımızı el ele vererek göklerde dalgalandırdık. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan mukaddes değerleri, tek yürek oluşumuz sayesinde koruduk. İhanet, fitne ve fesat hareketlerinin karşısında yekvücut durarak huzurumuzu muhafaza ettik."

AİLELERE VE GENÇLERE BİRLİK VE BERABERLİĞİ KORUMA ÇAĞRISI

Hutbede, birlik ve beraberliğin korunmasının herkesin görevi olduğu belirtilerek, dayanışma ruhunu canlı tutan milletlerin, en zor sınavlardan başarıyla çıktığı, ayrılığa düşenlerin ise tarih sahnesinden silindiği aktarıldı. Herkesin yazdıkları, söyledikleri ve dualarıyla birlik ve beraberliğe katkı sunması gerektiği kaydedilen hutbede, şöyle denildi:

"Yüce Rabbimiz, 'Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak çarpışanları sever' buyurarak, hak yolunda omuz omuza durmamızı istemektedir. Dolayısıyla eli kalem tutanlar yazdıklarıyla, dili kelam edenler söyledikleriyle, herkes duasıyla birlik ve beraberliğimize katkı sunmalıdır. Aileler, evlatlarını dinine, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirmelidir. Gençler de vatanına, milletine, bayrağına ve kutsallarına sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmelidir.

Aziz Müminler, birazdan bu camiden ayrılacak, her birimiz günlük meşgalelerimize döneceğiz. Asıl mesele, camide yan yana durduğumuz gibi hayatın içinde de birbirimize destek olabilmektir. Elbette hepimizin taşıdığı yükler, yüreğini yoran imtihanlar vardır. Ancak unutmayalım ki, kardeşlik bağımızı sımsıkı tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur."