Diyanet-Sen Temsilcisi 'Yılın Kareleri' Oylamasında

15.02.2026 12:55
İbrahim Yıldız, AA'nın 2025 yarışı için fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi.

Diyanet-Sen Ardahan Temsilcisi İbrahim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı, AA'nın Ardahan bürosunu ziyaretinde inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Yıldız, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Yıldız, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafı, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının çok etkileyici olduğunu ifade eden Yıldız, "Özellikle Gazze'de çekilen kareler beni çok etkiledi. Sözün bittiği yer bazen. Bizi geçmişe götürdünüz. Hayra vesile oldunuz. Bu nedenle her karede emeği olanları tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

İbrahim Yıldız, Güncel

