Diyanet'ten 2025 Hac Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet'ten 2025 Hac Hazırlıkları

Diyanet\'ten 2025 Hac Hazırlıkları

Diyanet Başkanı Erbaş, 2025 için hac hazırlıklarını ve tanıtım çalışmalarını duyurdu.

14.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2025 yılı ve sonraki yıllarda da vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hac farizasını yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen 2025 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün standında açıklamalarda bulunan Erbaş, önceki gün, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, bu yıl 85 bin vatandaşın haccını daha nitelikli bir şekilde yapmaları için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Açılışını yaptıkları fuara 175 ülkeden temsilcilerin katıldığına dikkati çeken Erbaş, "Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bir stant açtık. Bu stantta çalışmalarımızı ve hacılarımızla ilgili 40 yıllık birikimi burada tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 2023 yılında "Hacılarına en fazla hizmet çeşitliliği sunan hac organizasyonu" ve 2024'te "En disiplinli hac organizasyonu" alanlarında Diyanet İşleri Başkanlığına birincilik ödüllerinin verildiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 ve 2026 yılı hac dönemlerinde geçmişe göre eksikliklerimizi tamamlayarak büyük bir memnuniyet içerisinde hacılarımızı tekrar Türkiye'ye döndürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bütün ekibiyle birlikte bu konuya gerçekten çok ehemmiyet veriyor."

"Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacağız"

Başkan Erbaş, fuarın 4 gün süreceğine işaret ederek, "Burada Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacağız. 2025 yılı ve sonraki yıllarda da vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hac farizasını yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuardaki stantlarda incelemelerde bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı standındaki yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş'a ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz eşlik etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 2025 Hac Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet'ten 2025 Hac Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.