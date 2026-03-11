Diyanet'ten 59 Dilde Kur'an Yayını - Son Dakika
Diyanet'ten 59 Dilde Kur'an Yayını

Diyanet\'ten 59 Dilde Kur\'an Yayını
11.03.2026 11:31
Diyanet, 59 dilde 7,5 milyon yayınla dünya genelinde dini hizmet sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 59 dil ve lehçede yayımladığı Kur'an-ı Kerim meali, kitap, makale, rapor ve dijital materyallerle dünya genelinde milyonlarca kişiye hizmet sunuyor.

Başkanlık şimdiye kadar farklı dillerde basılan 7,5 milyon yazılı yayını, yurt dışında ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Şükrü Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanetin yayınlarını ihtiyaç olması halinde tercüme ederek dünyanın farklı bölgelerine ulaştırdıklarını söyledi.

"38 dilde Kur'an-ı Kerim mealinin basımını gerçekleştirdik"

Başkanlığın temel misyonunun İslam'ın temel kitabı Kur'an-ı Kerim'i farklı dillerde basarak dağıtmak olduğunu belirten Çetin, "Bugüne kadar 38 dilde Kur'an-ı Kerim mealinin basımını gerçekleştirdik. Halihazırda 11 farklı dile tercüme çalışmaları devam ediyor. Bazıları bitti, bazıları ise basım aşamasında. Belarusça, Çerkesçe, Senegal'de konuşulan Volofça, Etiyopya'da konuşulan Amharca hazırlık aşamasında. Asya'nın en doğusundaki bir adada bulunan Samoaca dilinde Kur'an-ı Kerim basarak dağıtımına devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Çetin, dünya genelinde anadil kabul edilen dillerle tercüme faaliyetlerine başladıklarını aktararak, "İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dillerle başladık. Bunun dışında dünya genelindeki yerel diller, Türkçe'nin lehçeleri ve Kürtçe olarak yayımlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

59 dilde 1415 farklı kitap bastıklarını dile getiren Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine 'Ben Müslümanım, şu kitaba ihtiyacım var' diyen herkese yayınlarımızı ücretsiz olarak gönderiyoruz. Tercümesini yaptığımız eserlerde Başkanlığımızın bastığı yayınları önceliyoruz. Daha çok Kur'an-ı Kerim meali, temel dini değerler, Peygamber efendimizin hadisleri, çocuk, kadın ve gençlik temalı kitapları yayımlıyoruz. Eserlerimiz sahada ciddi bir karşılık alıyor."

"DEAŞ ve FETÖ ile ilgili raporları birçok dile tercüme ettik"

Çetin, Başkanlığın yayımladığı raporları da farklı dillere çevirdiklerini belirterek, "Özelikle terör örgütleri ve dini istismar eden yapılar üzerine hazırlanan raporları tercüme edip ilgili ülkelere gönderiyoruz. DEAŞ ve FETÖ ile ilgili raporları birçok dile tercüme edip yayımladık." ifadelerini kullandı.

Diyanetin en temel görevinin, Türkiye ve gönül coğrafyasında yaşayanlara yönelik sahih dini bilgiyi aktarmak olduğunu vurgulayan Çetin, dillerin de bu sahih dini bilgiyi aktarmak için bir araç olduğunun altını çizdi.

"Yüzlerce insan ihtida ediyor, onlara destek oluyoruz"

Çetin, farklı dillerde yayın yapma noktasında yeni çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "Dünyada artan dijitalleşmeye bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerinde cep telefonu olanlar, Diyanetin uygulamasıyla içeriklerimize ulaşabiliyor. Eserlerimizi aynı zamanda dijitalleştirmeye başladık. Başkanlığımızın 'What is İslam' diye bir yayın sayfası var. Bu sayfa kanalıyla talebi olanlara gümrüğü aşarak, nakliye masraflarını elemine ederek kitaplarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Diyanetin yayınlarında temel İslam bilgilerinin yer aldığını anlatan Çetin, "Eskiye oranla daha fazla ihtida edenlere şahit oluyoruz. Bu anlamda bizim yayımlarımızda ihtida edenlere yönelik setler bulunuyor. Müslüman hayatını öğrenmeleri için ihtida setlerimiz var. Onlarca, yüzlerce insan ihtida ediyor. Bu insanlara destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 59 Dilde Kur'an Yayını - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyanet'ten 59 Dilde Kur'an Yayını
