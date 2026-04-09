10 Nisan Cuma Hutbesi: İslam'ın Barış ve Kardeşlik Mesajları

09.04.2026 19:30
Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde İslam'ın barış, esenlik ve kardeşlik mesajlarına odaklanarak, toplumsal birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesi, 'İslam' başlığıyla Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak. Hutbede, İslam'ın barış, esenlik ve kardeşlik mesajları ele alınarak, dinin hayatın her alanındaki rehberliği anlatılıyor.

İslam'ın özünün tevhid olduğu vurgulanırken, bu kavramın Allah'a teslimiyet ve gerçek özgürlük anlamına geldiği belirtiliyor. Toplumsal hayatta ise İslam'ın vahdeti, yani birlik ve beraberliği temsil ettiği ifade ediliyor. Hutbede, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi ve Müslümanların birbirine kenetlenmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

İslam'ın, insanlığı buhranlardan kurtaracak istikamet mesajları sunduğu, Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri ve Hz. Muhammed'in ahlakıyla dünyayı huzura kavuşturacağı kaydediliyor. Ayrıca, İslam'ın hiçbir kimse veya grubun tekelinde olmadığı, tevhid savunması adına fitne çıkarılmaması gerektiği vurgulanarak, ümmetin birliğinin korunması çağrısı yapılıyor.

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

19:47
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
19:27
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:30
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
