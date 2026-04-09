10 Nisan Cuma Hutbesi: İslam'ın Barış ve Kardeşlik Mesajları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesi, 'İslam' başlığıyla Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak. Hutbede, İslam'ın barış, esenlik ve kardeşlik mesajları ele alınarak, dinin hayatın her alanındaki rehberliği anlatılıyor.

İslam'ın özünün tevhid olduğu vurgulanırken, bu kavramın Allah'a teslimiyet ve gerçek özgürlük anlamına geldiği belirtiliyor. Toplumsal hayatta ise İslam'ın vahdeti, yani birlik ve beraberliği temsil ettiği ifade ediliyor. Hutbede, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi ve Müslümanların birbirine kenetlenmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

İslam'ın, insanlığı buhranlardan kurtaracak istikamet mesajları sunduğu, Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri ve Hz. Muhammed'in ahlakıyla dünyayı huzura kavuşturacağı kaydediliyor. Ayrıca, İslam'ın hiçbir kimse veya grubun tekelinde olmadığı, tevhid savunması adına fitne çıkarılmaması gerektiği vurgulanarak, ümmetin birliğinin korunması çağrısı yapılıyor.