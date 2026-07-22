Diyanet'ten FETÖ Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten FETÖ Açıklamaları

22.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hazırlar, FETÖ ile ilgili kavramları ve soruşturmayı açıkladı.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, vaiz Halil Konakçı hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Hazırlar, FETÖ'nün nasıl tanımlandığına ilişkin soruya ise "Biz ifsat hareketi diyoruz, örgütlü din istismarı diyoruz, örgütten darbeye diyoruz" yanıtını verdi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın vaiz Halil Konakçı'ya ilişkin sorusu üzerine Hazırlar, "Halil Konakçı'yla alakalı soruşturma devam ediyor" dedi. Hazırlar, "Mehmet Ali Çavuşlu" isminde bir personellerinin bulunmadığını, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ise Diyanet personeli olmadığını söyledi. Manevi danışmanların sertifikalı eğitim aldığını belirten Hazırlar, personele medya okuryazarlığı, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ile sağlıklı kimlik gelişimi başlıklarında eğitim verildiğini ifade etti.

AK PARTİLİ ÖZ: "FETÖ İLE MÜCADELEDE EN ETKİN DİYANET OLMALIYDI"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise Diyanet'in 15 Temmuz öncesinde FETÖ'ye karşı daha etkili bir din dili kullanması gerektiğini savundu. Öz, Osmanlı döneminde devlete karşı çıkan dini gruplar için "mülhit" ve "zındık" gibi kavramların kullanıldığını belirterek, FETÖ için de benzer şekilde toplum nezdinde karşılığı olacak dini bir tanımlama yapılmasının etkili olabileceğini söyledi.

"TERÖRİST TİPİNE UYMUYOR, ÇÜNKÜ ADAM NAMAZ KILIYOR"

Öz, "Diyanet İşleri Başkanlığı mesele, tamam, devletin şekli farklı ama bu grup dini bir gruptu, dini söylemi ağır olan bir gruptu. Bu FETÖ'cülerle alakalı yani dikkatimi çeken çok etkili bir dil kullanmadı. Ya, bunu şunun için... Suçlamak adına asla söylemiyorum. Yani buna dini bir tabir kullanılıp insanların onlara bakışı değişebilirdi. 'Terörist' diyorsunuz, bu insanların kafasında teröristsin bir tipi var, o tipe uymuyor çünkü adam namaz kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLAR: "BİZ İFSAT HAREKETİ DİYORUZ"

Bu değerlendirmeye yanıt veren Hazırlar, Diyanet'in FETÖ'ye ilişkin kullandığı kavramları anlattı. Hazırlar, " Biz ifsat hareketi diyoruz, örgütlü din istismarı diyoruz, örgütten darbeye diyoruz. Dolayısıyla Başkanlık bu konuyla alakalı öncesinde de söyledi, sonrasında da sözünü söylemeye cesaretle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten FETÖ Açıklamaları - Son Dakika

Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu Viral fenomene hapis şoku Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında

08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 09:52:08. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet'ten FETÖ Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.