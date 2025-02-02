Diyanet'ten Fetva Vaizliği Sistemi - Son Dakika
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Diyanet'ten Fetva Vaizliği Sistemi

Diyanet\'ten Fetva Vaizliği Sistemi

Diyanet, fetva vaizliği sistemine geçerek hizmetlerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

02.02.2025 11:46
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fetva vaizliği sistemine geçiyoruz, artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

Burada konuşan Erbaş, Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattının, halkın hızlı şekilde sahih dini bilgiye ulaşmasında büyük bir rol oynadığını anlattı.

Erbaş, "Nerede olursa olsun yurt içinde herhangi bir yerde 190'ı çevirdiğinde kendisine en yakın yerdeki hocamızın telefonu çalıyor, bu gerçekten büyük bir hizmet. Fetva vaizliği sistemine geçirmekle bu hizmetin daha etkin, verimli, güvenilir ve kaliteli bir iletişim sağlayacağına inanıyorum. Fetva vaizliği sistemine geçiyoruz. Artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünlerde insanlığın, itikadi, ictimai, hukuki ve ahlaki alanda devasa sorunlar ve krizlerin yaşandığını belirten Erbaş, Allah'ın erdemli bir toplum oluşturmak için gönderdiği değerlerin hayata hakim kılınabilmesi için diyanet mensuplarının etkin bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Resmi olarak asıl fetva makamının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Boş bırakılan her alan ya da geç kalınan her bir mesele istismara açık hale gelmektedir. Dolayısıyla bizlerin her konuda topluma yön verme, rehberlik etme ve ufuk tayin etme gibi önemli bir mükellefiyetimizin olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek isterim."

Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Fetva Vaizliği Sistemi - Son Dakika

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