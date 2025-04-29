Diyanet\'ten Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen 'Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Ankara İlk Hacı Kafilesi Uğurlama Programı' Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen programla 290 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Ankara'dan ve çevre illerden toplamda 40 kafile olmak üzere 6 bin 600 hacı adayının 31 Mayıs tarihine kadar kutsal topraklara gideceği belirtildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr ile hacı adayları ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği programda hacı adayları aileleri ile vedalaşarak hacca uğurlandı. Programdan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adaylarına gül takdiminde bulundu.

'GÖNÜLDEN TÖVBE İSTİĞFAR EDELİM'

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz önceki zamanlarda hacca gittiğimizde saatlerce havaalanında beklerdik. Şimdi böyle bir şey yok. Bu kolaylık işte sizlere nasip oldu. Sizler bundan istifade edeceksiniz. Aziz kardeşlerim biraz önce dedim ya ömrümüzde bir kere farz hac. Onu iyi değerlendirelim. Beytullah'ta tavaf yaparken Safa-Merve arasında sahi yaparken namaz kılarken Beytullah'ta çok iyi değerlendirelim. Kalbimiz orada olsun huşu içerisinde ibadetimizi yapalım. Hac Arafat'tır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Arafat'a vakfemizi yaparken Rabbimize yakarırken gönülden tövbe istiğfar edelim. Tertemiz bir şekilde geri döneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜNÜ ALDIK'

Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu andan itibaren yurdumuza, vatanımıza ve yuvalarınıza dönünceye kadar sizin yanınızdayız. Kafile başkanlarımız görevlilerimiz sağa sola bakıp; 'ben kayboldum, benim bir ihtiyacım var, kime danışayım?' diye artık zorlanmıyorsunuz. Orada sağa da baksanız bir mavi yelekli hocamızı göreceksiniz. Sola da baksanız bir mavi yelekli hocamızı göreceksiniz. Kabe'de göreceksiniz, Beytullah'ta tavaf esnasında göreceksiniz; Arafat'ta göreceksiniz, Mescid-i Nebevi'de göreceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-5 bin arası hocamızla size hizmet etmek için oradayız. 2023 yılında, dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık. Türkiye Hac Organizasyonu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var" dedi.