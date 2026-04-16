Diyanet'ten Kenetlenme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten Kenetlenme Çağrısı

16.04.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, saldırılara karşı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu haftaki cuma hutbesinde, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullardaki saldırılara ilişkin, "Acımız çok büyük. Ancak dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

"Birbirimize kenetlenelim, sorumluluklarımızı idrak edelim" konulu hutbe, yarın cuma vakti ülke genelindeki camilerde okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yayınlanan hutbede, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullardaki saldırılara yer verildi. Hutbede, "Öğretmen ve öğrencilerimizi hedef alan saldırılar sebebiyle canlarımız hayattan koparıldı, birçok canımız da yaralandı. Yüce Rabb'imizden hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Cenabıhak, anne-babalarına ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Hazreti Muhammed'in "Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir." sözlerinin hatırlatıldığı hutbede, bugünlerin, milletçe kenetlenme, acıları ve hüzünleri paylaşma, barış ve huzur iklimini muhafaza etme günleri olduğu vurgulandı.

Hutbede, "Acımız çok büyük. Ancak dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz. Yeter ki kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim. Evlatlarımızın, vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim." ifadeleri kullanıldı.

"Yavrularımızı batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım"

Günümüzde çocukların çok yönlü bir kuşatma altında olduğuna vurgu yapılan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili evlatlarımızın ruh ve gönül dünyalarını bulandırmaktadır. Hayatın pek çok alanına etki eden bu problemler, yavrularımızı değerlerimize yabancılaştırmakta, onların tertemiz zihinlerini kirletmekte ve kalplerini karartmaktadır. Dolayısıyla anne ve babalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, medya mensupları, sanatçılar, yapımcılar, akademisyenler, hocalar, öğretmenler, hasılı millet olarak hepimiz, her zamankinden daha fazla sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Yüce Rabbimizin tertemiz fıtratla yarattığı ve bizlere emanet ettiği çocuklarımızın ellerinden tutalım, sığınabilecekleri ilk limanın aileleri olduğunu onlara hissettirelim. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerine, dijital mecralarda nasıl vakit geçirdiklerine dikkat edelim. Yavrularımızı batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım."

Kaynak: AA

Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Kenetlenme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:10:56. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Kenetlenme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.