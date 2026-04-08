Diyanet\'ten Müftülere Oryantasyon Kursu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Yeni Atanan İlçe Müftüleri ve İl Müftü Yardımcıları Oryantasyon Kursu"na iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Arpaguş, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin kurum kimliğine ve kurumun hizmet alanına uygun davranış ve temsil kabiliyetinde olması gerektiğini belirtti.

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Daha bu yollara ilk girdiğimizde söylenen şey neydi? 'Sarığınız beyazdır, leke kaldırmaz.' Onun için arkadaşlar, egolarımız, nefsani arzularımız, duygularımız bir kenara, eğer hakikaten biz Cenabıhakk'ın son rehber kitap olarak gönderdiği bu yüce kitaba ve onu bize talim eden, onu bize öğreten Peygamber'e varis olmak gibi bir hevesimiz, arzumuz, isteğimiz varsa o kitabın iki kapağı arasındaki ahkama ve bizlere o ahkamı öğreterek amele dönüştüren Efendimiz'e layık olan bir temsiliyetle bu kurumu ayakta tutma çaba ve gayretinde olmalıyız."

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan da katıldı.