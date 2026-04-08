Diyanet'ten Müftülere Oryantasyon Kursu - Son Dakika
Diyanet'ten Müftülere Oryantasyon Kursu

Diyanet\'ten Müftülere Oryantasyon Kursu
08.04.2026 19:49
Diyanet Başkanı Arpaguş, müftülere kurum kimliği ve hizmet alanlarını anlatan oryantasyon kursuna katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Yeni Atanan İlçe Müftüleri ve İl Müftü Yardımcıları Oryantasyon Kursu"na iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Arpaguş, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin kurum kimliğine ve kurumun hizmet alanına uygun davranış ve temsil kabiliyetinde olması gerektiğini belirtti.

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Daha bu yollara ilk girdiğimizde söylenen şey neydi? 'Sarığınız beyazdır, leke kaldırmaz.' Onun için arkadaşlar, egolarımız, nefsani arzularımız, duygularımız bir kenara, eğer hakikaten biz Cenabıhakk'ın son rehber kitap olarak gönderdiği bu yüce kitaba ve onu bize talim eden, onu bize öğreten Peygamber'e varis olmak gibi bir hevesimiz, arzumuz, isteğimiz varsa o kitabın iki kapağı arasındaki ahkama ve bizlere o ahkamı öğreterek amele dönüştüren Efendimiz'e layık olan bir temsiliyetle bu kurumu ayakta tutma çaba ve gayretinde olmalıyız."

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Müftülere Oryantasyon Kursu - Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
SON DAKİKA: Diyanet'ten Müftülere Oryantasyon Kursu - Son Dakika
