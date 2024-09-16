Diyanet\'ten Yeni Kur\'an Eğitim Merkezleri

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DİYANET İşleri Başkanlığı, liseye geçen hafızların ezberlerini unutmamaları amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa ve Rize'de Kur'an eğitim merkezleri açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an eğitim merkezleri, ülkemiz için çok büyük kazanım oldu. Şimdi 4 yerde açtık ama birkaç sene içerisinde 20 farklı yerde açılacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da başkanlık binasında düzenlenen, 'Kur'an Eğitim Merkezleri 2024-2025 Eğitim Dönemi Açılış Programı'nda konuştu. Erbaş, Kur'an eğitim merkezlerinin, Diyanet Akademisi Kurulmasını Öngören Kanun ile birlikte kanunlaştığını hatırlatarak, "Kur'an eğitim merkezleri ülkemiz için çok büyük bir kazanım oldu. Şimdi 4 yerde açtık ama birkaç sene içerisinde 20 farklı yerde açılacak. Bu ne demektir? Binlerce hafız öğrencimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Din Öğretim Genel Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde 'Zülcenaheyn' olarak yetişecek. Ne demek Zülcenaheyn? 2 kanatlı demektir. Kur'an eğitim merkezlerimizde, İslami ilimleri 4 yıl boyunca tahsil edeceksiniz. İmam hatip liselerinde de sosyal dersleri müfredata uygun olarak okuyacaksınız. Kur'an eğitim merkezlerinde olmayan arkadaşlarınıza göre bir farkınız olacak. Biz imam hatip mezunuyuz. Ben sizin gibi yatılı okudum. Yatılı imam hatip lisesinde, devlet yatılısı olarak okudum. Kur'an eğitim merkezi gibi bir ortamda değildim. İmam hatip lisesinin üstündeki bir yatakhanede kaldım ama buna rağmen gündüzlü öğrencilere göre biz 'çift kanatlı' yetiştik. Fakat şimdi siz öyle misiniz siz? Daha gelişmiş bir müfredat ve seçkin öğretmenleriniz olacak. Hem imam hatip lisesinde öğretmenleriniz olacak, hem Kur'an eğitim öğretmenlerimiz olacak" diye konuştu.

'DESTEĞİMİZ HEP SİZİNLE OLACAK'

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kur'an eğitim merkezlerini destekleyeceğini vurgulayarak, "Hafızlarımızın daha iyi yetişmesi için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. İmam hatip lisesini bitirdikten sonra da sizi bırakmayacağız. Çünkü sizlere 4 yıl boyunca vermiş olduğumuz emeğin karşılığını ileride almak için, gittiğiniz okullarda ve ilahiyat fakültelerinde daha iyi yetişmeniz için hep desteğimiz olacak. Peki üniversiteyi bitirdiğinizde sizi bırakacak mıyız? Bırakmayacağız. Desteğimiz hep sizinle olacak. Burslarımızla, yurt imkanlarımızla sizi her ortamda destekleyeceğiz" dedi.