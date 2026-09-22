Diyanet, umreye gidecek ailelere Mekke'de 2 gün ücretsiz konaklama sağlayacak

Diyanet, umreye gidecek ailelere Mekke'de 2 gün ücretsiz konaklama sağlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanlığı, aralık sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere Mekke'de 2 gün ilave ücretsiz konaklama verecek. Başvurular, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Yılı'na özel aralık sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacaklara ilave 2 gün ücretsiz konaklama hediyesi verecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, aralık sonuna kadar umre turlarına katılacak ailelere Mekke'de 2 gün ilave ücretsiz konaklama hizmeti sunulacak.
Başvurular il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
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