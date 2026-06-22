Diyanet, Yeni Başmüftü Hasanov'u Tebrik Etti - Son Dakika
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Diyanet, Yeni Başmüftü Hasanov'u Tebrik Etti

22.06.2026 01:23
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Diyanet Başkanı Arpaguş, Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik ederek önceki başmüftü Hacı Aliş'e teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik ederken, önceki dönem başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Sayın Dr. Ahmed Hasanov'u tebrik ediyor, kendisine yeni vazifesinde muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllar boyunca Bulgaristan Müslümanlarına büyük bir özveriyle hizmet eden, dini hayatın güçlenmesine, toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkılar sunan önceki başmüftü Sayın Dr. Mustafa Hacı Aliş'e de emekleri ve kıymetli hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyor, kendisine sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum.

Köklü bir geçmişe ve zengin bir manevi mirasa sahip olan Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün, ülkedeki Müslüman toplumun birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, dini hayatın sahih bilgi ve hikmet ekseninde gelişmesine, kültürel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasına yönelik hizmetlerini yeni dönemde de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye ile Bulgaristan Müslümanları arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağların daha da kuvvetlenmesine katkı sunacak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor; seçim sonuçlarının Bulgaristan'daki Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet, Yeni Başmüftü Hasanov'u Tebrik Etti - Son Dakika

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