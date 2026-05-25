Diyarbakır Anneleri Bayramda Evlatlarına Kavuşmayı Umuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Anneleri Bayramda Evlatlarına Kavuşmayı Umuyor

Diyarbakır Anneleri Bayramda Evlatlarına Kavuşmayı Umuyor
25.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylemlerine devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2457'nci güne ulaştı.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren ailelerin en büyük dileği, bir an evvel evlatlarına kavuşmak.

"Bu hasret inşallah biter"

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman, AA muhabirine, yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Elhaman, bayramda evlatlarından gelecek müjdeli bir haber beklediklerini anlattı.

Yaklaşık 7 yıldır eski HDP il binası önündeki eylemlerine devam ettiklerini anımsatan Elhaman, "Çocuklarımıza hasretiz. Anne ve babalar olarak her gün, her sabah bir umutla buraya geliyoruz. Dilerim Allah'tan bu bayramda çifte bayram yaşarız. 77 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşurum. Bu hasret inşallah biter. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.

Elhaman, oğlu Bayram'dan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyerek, "Baban ve kardeşlerinle seni hasretle bekliyoruz. Bu bayramda seni görmek istiyoruz. İnşallah gelirsin." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim"

Anne Bedriye Uslu da evladı Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Evladından ayrı olduğu bayramları, bayram tadında geçirmediğini dile getiren Uslu, "İnşallah, Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu bayramı Mahmut'la geçireceğim. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Hasretle, dört gözle onun yolunu gözlüyorum. Mahmut oğlum eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan geri dön. Bu hasretimiz de bitsin, seninle çifte bayram geçirelim." diye konuştu.

Uslu, tüm çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Güzide Demir de oğlunu çok özlediğini kaydetti.

Yıllardır oğluna kavuşmak için eylemini sürdürdüğünü ifade eden Demir, "Çocuğumu istiyorum. Aziz'im, oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 yıldır sana hasretim. Seni görmemişim oğlum. Oğlum yanımda olursa o zaman bayramı yaşarım." dedi.

"Evlat acısı çok ağırdır"

Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da uzun yıllardır çektiği hasretin bitmesini temenni etti.

Bayramları evladına hasret geçirdiğini söyleyen Aydın, "Bu 23. bayram, çocuklarımıza hasret, yollarını gözlüyoruz. Evlat acısı çok ağırdır. Biz sadece ciğerlerimiz olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşana kadar buradayız ancak evlatlarımızı aldıktan sonra burayı terk ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri Bayramda Evlatlarına Kavuşmayı Umuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:28:55. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri Bayramda Evlatlarına Kavuşmayı Umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.