Diyarbakır Barosu, yangınla ilgili soruşturma talebinde bulundu

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(ANKARA)- Diyarbakır Barosu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde anız ve örtü yangını olarak başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi yönüne doğru yayılan yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin soruşturma yapılması için Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde anız ve örtü yangını olarak başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi yönüne doğru yayılan yangın kontrol altına alındı. 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangında 10'u ağır 44 kişi etkilendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamasının ardından Diyarbakır Barosu da Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu'nun Resmi X hesabından yapılan açıklamada, soruşturmanın takipçisi olunacağı ifade edilerek "Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlarda şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'Birden Fazla İnsanın Ölümüne ve Yaralanmasına Sebebiyet Verme' (TCK md. 82/1-c), 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi' (TCK md. 170) 'Görevi Kasten Kötüye Kullanma' (TCK md. 170) suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.