Diyarbakır Bismil\'de minareyi evin damına yıkan rüzgarın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Bismil'de minareyi evin damına yıkan rüzgarın görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, cami minaresini bir evin damına yıktı. Kuvvetli rüzgarın geliş anı güvenlik kamerasına yansırken araçların sarsıldığı ve görüş mesafesinin azaldığı görüldü.
KUVVETLİ RÜZGARIN ETKİLİ OLDUĞU ANLAR KAMERADA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan ve cami minaresinin bir evin damına yıkıldığı sağanak ve kuvvetli rüzgarın geliş anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın gelmesiyle birlikte çevredeki araçların sarsıldığı ve görüş mesafesinin azaldığı görüldü.
Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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