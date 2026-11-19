Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. Süratli olduğu öne sürülen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sürücü durmayarak olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,