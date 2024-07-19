Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, arama kaydı bulunan 24 şüpheli yakalandı ve 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, bıçak, çalıntı motosiklet, esrar ve kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca denetlenen 2003 araçtan 593'üne toplamda 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.

19.07.2024 14:15
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 24 şüpheli yakalandı, 40 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, bıçak, çalıntı motosiklet, 125,95 gram esrar, 212 kilo 818 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Denetlenen 2003 aracın 593'üne farklı madde ihlallerinden toplamda 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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