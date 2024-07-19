Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 24 şüpheli yakalandı, 40 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, bıçak, çalıntı motosiklet, 125,95 gram esrar, 212 kilo 818 gram kaçak tütün ele geçirildi.
Denetlenen 2003 aracın 593'üne farklı madde ihlallerinden toplamda 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.
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