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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fırat Bulvarında Altyapı Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fırat Bulvarında Altyapı Çalışmalarına Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fırat Bulvarı'nda altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Polatlar ve 15 Temmuz Şehitler Parkı Kavşağı arasında kalan kısmında kanalizasyon şebekesi yenileme çalışması yapıyor. Bölgeye 185 metre betonarme kanalizasyon şebekesi döşenerek su baskınlarının önüne geçilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fırat Bulvarında Altyapı Çalışmalarına Başladı
12.01.2024 - 15:51,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarında altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fırat Bulvarının Polatlar ve 15 Temmuz Şehitler Parkı Kavşağı arasında kalan kısmında kanalizasyon şebekesi yenileme çalışması yapıyor.

Aşırı yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması ve yolun çevresindeki binaların bodrum katlarına su baskını gerçekleşmemesi için bölgeye 185 metre betonarme kanalizasyon şebekesi döşeniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşerilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, sorun teşkil eden bu bölgemizde çalışmalarına devam ediyor, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bu bölgemizde su baskınlarının önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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