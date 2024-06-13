Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki su sorunu ihalesi iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki su sorunu ihalesi iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki su sorununu çözmek için yaptığı ihale, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri gerekçesiyle iptal edildi.

13.06.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal mahallelerin su sorununu çözmek için yapılan ihale, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" gerekçesiyle iptal edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden (DİSKİ) yapılan yazılı açıklamada, kırsal mahallelerde içme suyu sorununu çözmek için ihaleye çıkarılan sondaj yapım işinin, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" kararı kapsamında iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "DİSKİ tarafından kentimizin farklı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını gidermek amacı ile 'Diyarbakır İline Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi' ihalesi yapılmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamu İhale Kurulu Kararının 27 Mayıs 2024 tarihli 2024/DK.D-91 sayılı kararları nedeniyle ihale iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki su sorunu ihalesi iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki su sorunu ihalesi iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement