Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüsü Bismil'de duvara çarparak 8 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Silvan'dan Diyarbakır'a dönerken Bismil'in Kağıtlı Mahallesi mevkisinde duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilçeler arası sefer yapan ve Silvan ilçesinden Diyarbakır'a dönen 21 AES 771 plakalı otobüs, Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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