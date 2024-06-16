Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Kesintisi İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Kesintisi İddialarını Yalanladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kesintilerinin belirli bölgelerde yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

16.06.2024 20:53
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(DİYARBAKIR) - Kentte tepkilere neden olan su kesintisiyle ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, bazı basın ve yayın organlarında kesintilerin ayırım gözetilerek belirli bölgelerde yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Şehirde tüm abonelerimizin suya erişimini sağlamak için kademeli olarak bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidiyoruz. Bu bölgeler, depoların doluluk oranına göre belirleniyor" denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte son günlerde yaşanan su kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı basın ve yayın organlarında, su kesintilerin belirli bölgelerde yapıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kesintilerin nedeninin aşırı tüketimden kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak su kesintilerine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, günlük Temiz Su Arıtma Tesisinde 280 bin metreküp su üretiyoruz. Ortalama 22 bin metreküp suyu da gözeli su kaynağımızdan alıyoruz.  Günlük 302 bin metreküp sağlıklı çeşmeden içilebilir su üretiyoruz. Ürettiğimiz su Diyarbakır'ın su ihtiyacının neredeyse iki katı bir su demektir. Kişi başı su tüketimi ortalama 120-150 lt/gün olması gerekirken biz özellikle yaz aylarında yaklaşık 300 lt/gün su tüketmekteyiz. Öte yandan yapılan araştırma ve incelemelerde içme ve kullanma suyunun amacı dışında park, bahçe ve tarla sulamalarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimini engellemektedir. Şehirde tüm abonelerimizin suya erişimini sağlamak için kademeli olarak bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidiyoruz. Bu bölgeler, fark gözetmeksizin depoların doluluk oranına göre belirleniyor. Bu yönde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyoruz. Kent genelinde içme suyu sorununun yaşanmaması için vatandaşlarımızdan suyun amaç dışı kullanımı konusunda duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Kesintisi İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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