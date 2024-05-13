Diyarbakır Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
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Diyarbakır Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi

Diyarbakır Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlüler Yemekten Zehirlendi

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personeli yedikleri öğle yemeklerinden zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma vakalarının ardından çok sayıda ambulans sevk edildi. Tedaviye alınanların sağlık durumları iyi olup, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

13.05.2024 22:46
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile cezaevi personeli yedikleri yemekten zehirlendi.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personeli yedikleri öğle yemeklerinin ardından rahatsızlık yaşadı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma vakalarının ardından cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendiği tespit edilenlerin bazıları cezaevindeki revirde tedaviye alınırken, bazıları ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi oluduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: ANKA

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