Diyarbakır Çüngüş'te 1,5 metrelik yılan balık avlarken cep telefonuyla kaydedildi

Diyarbakır Çüngüş'te 1,5 metrelik yılan balık avlarken cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çüngüş'te bir muhtar, bahçesinde gezinirken 1,5 metrelik yılanın balıkla mücadelesine tanık oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yılan balığı sudan çıkarmaya çalışıyor, balık yılanı suya çekince ikisi de gözden kayboluyor.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, dere yatağında bir yılanın avlamaya çalıştığı balıkla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırsal Avut Mahallesi Muhtarı İbrahim Aydoğdu, bahçesinde gezinirken yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ???????yılanın avlamaya çalıştığı balıkla mücadelesine tanık oldu.
Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, yılanın avlamaya çalıştığı balığı sudan çıkarmaya çalıştığı, balığın ise yılanı suya çekmesinin ardından ikisinin de gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: AA
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