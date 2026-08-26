Diyarbakır'da 10 Kişi Nehirde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 10 Kişi Nehirde Mahsur Kaldı

Diyarbakır\'da 10 Kişi Nehirde Mahsur Kaldı
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Dicle Nehri'ndeki su yükselmesi sonucu 10 kişi kurtarıldı. Ekipler hızlı müdahale ile başarılı oldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8'i çocuk 10 kişi kurtarıldı.

Kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 10 kişi nehirde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 8'i çocuk 10 kişi güvenli bölgeye çıkarıldı.

Kaynak: AA

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