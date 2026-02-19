Diyarbakır'da 12 Bin 165 Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika

Diyarbakır'da 12 Bin 165 Konut Kura Çekimi Yapıldı

Diyarbakır'da 12 Bin 165 Konut Kura Çekimi Yapıldı
19.02.2026 14:20
TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Diyarbakır'da 12 bin 165 konut için düzenlenen kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Diyarbakır'da yapılacak 12 bin 165 konut için Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programa; Vali Murat Zorluoğlu, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TOKİ İşletme Şube Müdürü Onur Gürses, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DİYARBAKIR'DA BAŞVURAN SAYISI 157 BİN 929'

Diyarbakır'da TOKİ projesine 157 bin 929 kişinin başvurduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Diyarbakır özelinde 12 bin 165 konut yapımını ihtiva eden bu proje kapsamında, devletimiz her zaman olduğu gibi daha çok ilgiye ve desteğe layık olan şehit ailelerimize ve gazilerimize ayrı bir kontenjan tanımış, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çok çocuklu ailelerimize de öncelik vermiştir. Projeye Türkiye genelinde 5 milyonun üzerinde geçerli başvuru olmuştur. Diyarbakır'da başvuran sayısı 157 bin 929'dur" dedi.

'PEYDERPEY BUNLARI TESLİM EDİYORUZ'

Vali Zorluoğlu, "Proje açıklandığı günden itibaren hiç kimse, bu projenin gerçekleştirilemeyeceği şeklinde bir itirazda ya da eleştiride bulunmamıştır. Neden? Çünkü daha geçen ay deprem felaketiyle karşı karşıya kalan 11 ilimizde tamamlanan 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. '2-3 yılda buraların enkazı dahi kaldırılamaz' denilen 11 şehrimizde sadece 3 yıl içerisinde altyapısıyla, okulları, camileri, spor alanları, yeşil alanlarıyla yüz binlerce konut ve iş yeri yapılarak hak sahiplerine büyük oranda teslim edildi. Şehrimiz Diyarbakır'da da bu kapsamda 18 bine yakın hak sahiplerine peyderpey bunları teslim ediyoruz. Oğlaklı bölgesinde 13 bin 190 tane konut tamamlanmıştır. Orada 6 bin üzerinde depremzede ailemiz ikamet ediyor. Dünya üzerinde, bu ölçekte bir iyileştirme hamlesini yapabilecek başka bir millet, başka bir devlet olabileceğini zannetmiyorum ben. Bu devletin bir vatandaşı olmaktan, bu necip milletin bir ferdi olmaktan hepimiz gurur duyabiliriz. Diyarbakır'da 12 bin 165 dar gelirli ailemizi, ev sahibi yapacak olan bu kıymetli çalışmanın şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Emlak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
