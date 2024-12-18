Diyarbakır'da 12 Yaşındaki Ecrin Erim Kayıp - Son Dakika
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Diyarbakır'da 12 Yaşındaki Ecrin Erim Kayıp

Diyarbakır\'da 12 Yaşındaki Ecrin Erim Kayıp

Diyarbakır'da 12 yaşındaki Ecrin Erim, 'Babamı aramaya gidiyorum' mesajı attıktan sonra kayboldu. Annesi Büşra Erim, kızının eski eşinden şüphelendiğini belirterek, polise kayıp başvurusunda bulundu ve kızının istismara uğramasından endişe duyduğunu ifade etti.

18.12.2024 19:08  Güncelleme: 19:09
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DİYARBAKIR'da 'Babamı aramaya gidiyorum' diye mesaj atan 12 yaşındaki Ecrin Erim'den haber alamayan annesi Büşra Erim (30), polise kayıp başvurusunda bulundu. Eski eşinden şüphelendiğini belirten Erim, "Kızım okula gitmiyor. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş, şu an çok tedirginim" dedi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Büşra Erim ile teyzesinin evinde yaşayan Ecrin Erim, bugün saat 13.51'de annesine 'Anne beni merak etme, ben artık dayanamıyorum. Babamı aramaya çıkıyorum' diyerek mesaj attıktan sonra evden ayrıldı. Sitenin güvenlik kamerasına da 13.52'de yansıyan Ecrin'e ve telefonuna o saatten sonra ulaşamayan annesi Büşra Erim, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

'KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Büşra Erim, "Kızım saat tam 13.51'de mesaj attı bana, 'Anne ben babamı aramaya gidiyorum' dedi. Daha sonra aradım ve hiçbir şekilde ulaşamadım. Ondan sonra polise haber verdim. Kızım babasını bir aydan fazladır arıyor, ulaşamıyor. Kızım 1 ay yurtta kaldı. Ben babasının hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Kızım bu haldeyse sebebi, babası. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş. Ben şu an çok tedirginim kızım açısından. Kızım okula gitmiyor. Babası maddi hiçbir imkanı karşılamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Her şeyini maddi manevi ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Babasına yalvardım, yakardım ve savcılıkta da bizzat gidip şikayette bulunacağım. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Karakola da verdiğimiz ifade aynen bu şekildedir. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

'ANNE, BEN BABAMI ARAMAYA GİDİYORUM DEDİKTEN SONRA KIZIMA ULAŞAMADIM'

Kızının babasını aradığını ancak babasının hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Erim, "Kızım sadece ondan sevgi, ilgi bekliyor ve buna rağmen hiçbir şekilde cevap vermiyor. Mesajlar duruyor. Kızımın telefonunda da benim telefonumda da. Yalvarmama rağmen ve bu adam hiçbir şekilde cevap vermiyor çocuğa ve çocuk attığı mesajda şunu gösteriyor. 8 yıldır biz boşandık ve anlaşmalı bir şekilde bitirdik. Tırnağıma da bir şey olursa kızımın ailesindendir. Ben kızımın babasından şüpheleniyorum zaten. Artık onların yanında mı? Artık bu onların filmi mi? Artık kızım kendisi gerçekten babasını aramaya mı gitmiş? Artık bilmiyorum. Ben şu an ablamın yanında yaşıyorum. Orada kalıyorum. Bugün hastaneye gitmek için evden çıktım. Kızım bana mesaj attı ve o mesajdan sonra bir daha kızıma ulaşamadım ve güvenliği aradım. Güvenlik bize bu kamera görüntüsünü yolladı. Çıkış saati falan hepsi var zaten" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 12 Yaşındaki Ecrin Erim Kayıp - Son Dakika

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