Diyarbakır\'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğunu Alkoyan Şahıs Tutuklandı

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DİYARBAKIR'da 13 yaşındaki H.A. isimli kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zülfü Şakar (29), tutuklandı.

Olay, 3 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan H.A.'nın ailesi, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından 6 Şubat'ta kaçırdığı H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan Zülfü Şakar, gözaltına alındı. H.A. devlet korumasına alınırken, Zülfü Şakar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,