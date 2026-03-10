Diyarbakır\'da 138 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "gece vakti silah ile yağma", "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 138 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.