Diyarbakır'da 138 Zanlı Yakalandı

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 138 zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 138 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.