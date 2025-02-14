Diyarbakır\'da 181 Kırsal Mahallenin Yolu Açıldı

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181 KIRSAL MAHALLENİN YOLU AÇILDI

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 6 ilçedeki 181 kırsal mahallede 439 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 87 kırsal mahallenin yollarının açılması için de ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesi'nde mahsur kalan ve içinde hasta bulunan bir araç için de kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, hastanın da hastaneye ulaştırılması sağlandı.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,