Diyarbakır’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2026 12:32  Güncelleme: 12:57
Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdulselam İnceören, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajı okundu.  Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından lise öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin Trakya yöresi halk oyunları gösterisiyle devam eden törende Kürtçe müzik eşliğinde arbane gösterisi düzenlendi. Halk oyunları stilize gösterisiyle devam eden kutlama etkinlikleri, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motorize Yunus ekiplerinin geçiş gösterisiyle son buldu.

Törende, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çeşitli branşlarda derece elde eden sporculara ödüllerini takdim etti.

Kaynak: ANKA

