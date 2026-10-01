Diyarbakır’da 4 işçinin öldüğü viyadük kazası davasında ek bilirkişi raporu kararı - Son Dakika
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Diyarbakır’da 4 işçinin öldüğü viyadük kazası davasında ek bilirkişi raporu kararı

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Diyarbakır’da 4 işçinin öldüğü viyadük kazası davasında ek bilirkişi raporu kararı
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DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin 10 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme heyeti, dosyanın uzman kişiler tarafından yeniden incelenerek ek bilirkişi raporu...

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin 10 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme heyeti, dosyanın uzman kişiler tarafından yeniden incelenerek ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Olay, 11 Kasım 2025'te Kulp ilçesi Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anuştekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anuştekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olaya ilişkin tutuklanan sanıklardan taşeron iskele ekip şefi F.L. ile M.A., R.Y., M.T., Ş.T., S.T., V.D. ve S.K. ile şantiye şefleri İ.B. ve K.K. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, yaralanan Cüneyt N.'nin ise ifadesinde olay tarihinde yaşanan kaza nedeniyle yaralandığını, hastanede tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu, yaşanan olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

İŞÇİLER 25 METREDEN DÜŞMÜŞ

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iskele kurulumunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu, iş güvenliği uzmanının ise gerekli eğitim ve denetimleri yaptığı için kusurunun bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları, ihmaller zinciri nedeniyle kazanın meydana geldiği kaydedilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan iskele ekibi şefi F.L., kazada hayatını kaybeden Mehmet Şirin Yalçıner'in eşi Gülli Yalçıner ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Mehmet Şirin Yalçıner'in eşi Gülli Yalçıner, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davaya katılma talebinin bulunmadığını belirtti. Tutuksuz sanık F.L. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik görüş bildirdi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, dosyada bulunan bilirkişi raporunun eksik olduğunu ileri sürdü. Avukatlar, olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla uzman kişiler tarafından detaylı bir ek bilirkişi raporu hazırlanarak dosyaya sunulmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, dosyanın uzman kişiler tarafından incelenerek ek bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 14 Ocak 2027'ye erteledi.

Kaynak: DHA
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