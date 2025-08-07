Diyarbakır'da 5 Şüpheli Tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
