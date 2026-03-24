Diyarbakır'da 6 Şüpheli Gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
