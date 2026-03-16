Diyarbakır\'da 61 Kaçakçı Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

"Operasyonlarda, 40 bin makaron, 13 bin 339 paket kaçak sigara, 4 bin içi doldurulmuş makaron, 3 bin 200 vücut losyonu, 608 ayakkabı, 507 adaptör, 333 elektronik eşya, 155 makyaj malzemesi, 122 cep telefonu şarj cihazı, 75 cep telefonu, 36 elektronik sigara ele geçirildi." ifadesi yer alan açıklamada, operasyonlarda yakalanan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi."