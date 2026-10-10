Diyarbakır\'da 8 katlı binanın çatı yangınında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.