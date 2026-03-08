8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Diyarbakır'daki Kutlamalarda Öcalan'ın Mesajı Okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Diyarbakır'daki Kutlamalarda Öcalan'ın Mesajı Okundu

08.03.2026 16:54  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Ekmekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesaj okundu. Eş başkan Ayşe Serra Bucak Küçük, kadınların barış ve özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Ekmekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda gönderdiği mesaj okundu.

Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen çok sayıda kadın, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça ile Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili belediye kadın eş başkanları katıldı.

Mitingde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, katılımcıları selamlayarak kadınların dünyanın dört bir yanında hakları ve varlıkları için mücadele ettiğini vurguladı.

"Şehirde, sokakta, köyde, her yerde biz kadınlar örgütlenelim"

Kadınların örgütlü mücadelesinin özgür ve barışçıl bir toplumun inşasında belirleyici olacağını ifade eden Eş Başkan Küçük, "Kadınlar yeni bir yaşama, kenetlenmiş bir yaşama doğru kendilerini örgütlesinler. O örgütlülük bugün Amed'de, dün Batman'daydı; yarın ise yaşamın her alanında ve her safhasında olacaktır. Bu örgütlülük bize öncü, bize rehber olacaktır. Şimdi diyoruz ki vakit kadın vaktidir. Şehirde, sokakta, köyde, her yerde biz kadınlar örgütlenelim. Vakit kadın vaktidir, vakit barış vaktidir bu barış sürecini iyi anlamalı, güçlü destek vermeli ve ona öncülük etmeliyiz" diye konuştu.

"Kadının inşa gücü insanın toplumsallaşmasına yol açmıştır"

Konuşmaların ardından mitinge mesaj gönderen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. "Barışın gerçek inşacıları kadınlardır" diyen Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Kadın özgürlük sorunu, günümüzün en can alıcı merkezi sorunudur. Demokratik topluma ulaşmanın, sosyalist olmanın temel koşulu kadın ile kurulan demokratik, eşit ve özgür ilişkidir. Gerek demokratik modernite paradigması ve gerekse de jineoloji ile geliştirdiğimiz kavramsal ve kuramsal çerçeve temelinde bu konuda önemli bir başlangıç yapılmıştır. Ancak bunun pratik politikası, yani inşası temel sorumluluk ve görev olarak önümüzde durmaktadır. Kadın açısından tarih, şimdi ve gelecek ilişkiselliğinin doğru kurulması önemlidir. İnsanlık tarihinde ana-kadının inşa gücüyle toplumsal yaşam mümkün olmuştur. Kadının inşa gücü insanın toplumsallaşmasına yol açmıştır. Bu noktada en önemli husus, insanlık inşasının kadın tarafından ve komünal temelde gerçekleşmesidir. Bu husus oldukça önemlidir ve dolaysız olarak günümüz ve geleceğimiz kadın özgürlüğüyle bağlantılıdır. Hem kadının köleleştirilmesinin bilince çıkarılması şimdi ve gelecekte özgür kadının inşası açısından önemlidir. Bununla birlikte, toplumsal sorunun nasıl başladığı da iyi anlaşılmalıdır. Barışın gerçek inşacıları kadınlardır. Barış ve demokrasiyi kadınlar getirebilirler. Yeni yaşamı kadınlar komünleşmeyle kurabilir. Kadın artık metaların kraliçesi değil, özgürlüğün tanrıçası olarak, güncellenmiş ve gerçekleşmeye doğru yüz tutan özgürlüksel yaşamla karşı karşıyadır."

Miting konser etkinliğinin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA

Ayşe Serra Bucak Küçük, Abdullah Öcalan, Kadınlar Günü, Diyarbakır, Güncel, İmralı, Emekçi, 8 Mart, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Diyarbakır'daki Kutlamalarda Öcalan'ın Mesajı Okundu - Son Dakika

İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:16:52. #.0.4#
SON DAKİKA: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Diyarbakır'daki Kutlamalarda Öcalan'ın Mesajı Okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.