8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Diyarbakır'daki Kutlamalarda Öcalan'ın Mesajı Okundu

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Ekmekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda gönderdiği mesaj okundu.

Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen çok sayıda kadın, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça ile Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili belediye kadın eş başkanları katıldı.

Mitingde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, katılımcıları selamlayarak kadınların dünyanın dört bir yanında hakları ve varlıkları için mücadele ettiğini vurguladı.

"Şehirde, sokakta, köyde, her yerde biz kadınlar örgütlenelim"

Kadınların örgütlü mücadelesinin özgür ve barışçıl bir toplumun inşasında belirleyici olacağını ifade eden Eş Başkan Küçük, "Kadınlar yeni bir yaşama, kenetlenmiş bir yaşama doğru kendilerini örgütlesinler. O örgütlülük bugün Amed'de, dün Batman'daydı; yarın ise yaşamın her alanında ve her safhasında olacaktır. Bu örgütlülük bize öncü, bize rehber olacaktır. Şimdi diyoruz ki vakit kadın vaktidir. Şehirde, sokakta, köyde, her yerde biz kadınlar örgütlenelim. Vakit kadın vaktidir, vakit barış vaktidir bu barış sürecini iyi anlamalı, güçlü destek vermeli ve ona öncülük etmeliyiz" diye konuştu.

"Kadının inşa gücü insanın toplumsallaşmasına yol açmıştır"

Konuşmaların ardından mitinge mesaj gönderen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. "Barışın gerçek inşacıları kadınlardır" diyen Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Kadın özgürlük sorunu, günümüzün en can alıcı merkezi sorunudur. Demokratik topluma ulaşmanın, sosyalist olmanın temel koşulu kadın ile kurulan demokratik, eşit ve özgür ilişkidir. Gerek demokratik modernite paradigması ve gerekse de jineoloji ile geliştirdiğimiz kavramsal ve kuramsal çerçeve temelinde bu konuda önemli bir başlangıç yapılmıştır. Ancak bunun pratik politikası, yani inşası temel sorumluluk ve görev olarak önümüzde durmaktadır. Kadın açısından tarih, şimdi ve gelecek ilişkiselliğinin doğru kurulması önemlidir. İnsanlık tarihinde ana-kadının inşa gücüyle toplumsal yaşam mümkün olmuştur. Kadının inşa gücü insanın toplumsallaşmasına yol açmıştır. Bu noktada en önemli husus, insanlık inşasının kadın tarafından ve komünal temelde gerçekleşmesidir. Bu husus oldukça önemlidir ve dolaysız olarak günümüz ve geleceğimiz kadın özgürlüğüyle bağlantılıdır. Hem kadının köleleştirilmesinin bilince çıkarılması şimdi ve gelecekte özgür kadının inşası açısından önemlidir. Bununla birlikte, toplumsal sorunun nasıl başladığı da iyi anlaşılmalıdır. Barışın gerçek inşacıları kadınlardır. Barış ve demokrasiyi kadınlar getirebilirler. Yeni yaşamı kadınlar komünleşmeyle kurabilir. Kadın artık metaların kraliçesi değil, özgürlüğün tanrıçası olarak, güncellenmiş ve gerçekleşmeye doğru yüz tutan özgürlüksel yaşamla karşı karşıyadır."

Miting konser etkinliğinin ardından son buldu.