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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada otomobilde çıkan yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Sürücünün çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Diyarbakır\'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü
01.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:23
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada otomobilde çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

İlçede kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, dün yakıt almak için otomobille Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gitti.

Dolum yapıldığı sırada aracın arka kısmını bir anda alevler sardı.

Bu sırada panikle, pompanın araçtan hızla çekilmesi sonucu yakıt çevreye saçıldı ve yangın büyüdü.

Vitesi boşa alınan araç itilerek bölgeden uzaklaştırıldı. İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araçta hasar oluşturan yangının, otomobile yakıt verildiği sırada sürücünün çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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