Diyarbakır'da Akraba Kavgası: İki Ölü

DİYARBAKIR'da, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada E.T. (44) ve A.A.G. (44) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada tabancadan açılan ateş sonucu E.T. ve A.A.G., hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR