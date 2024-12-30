Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde B.Y. (20) gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Y.A'ya tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince B.Y. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Annesini Öldüren Zanlı Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?