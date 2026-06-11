YANGIN, KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla görüntülendi.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Apartman Yangını - Son Dakika
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