Diyarbakır'da Asayiş Operasyonu: 164 Tutuklama

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 395 şüpheliden 164'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen ay yürütülen çalışmalar kapsamında 395 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 86 ruhsatsız tabanca, 40 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca ve 715 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 164'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 271 zanlı yakalandı.