Diyarbakır\'da 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de İYİ Parti'den 250 üye istifa etti

Çanakkale'de, eski İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye, partiden istifa etti. Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu. Demirbilek, istifa ettiklerini ve Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvettiklerini belirtti.