DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla 5 el ateş edildi. ATM'ye gelen müşterilerin kurşun izlerini fark etmesiyle durum polise bildirildi. Ekipler, ATM'lerin çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da ATM'lere Silahlı Saldırı - Son Dakika
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